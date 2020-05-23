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Haberler Yaşam Haberleri 2020 Zekat Hesaplama - Zekat nedir, ne kadar verilir? 2020 Zekat kimlere verilir, kimlere verilmez?

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Ramazan ayı içerisinde yerine getirilmesi ve dinen zenginlik ölçüsü olarak kabul edilen miktarda mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli bir miktarı ifade eder. Bu bağlamda, Ramazan ayının bitmesine az bir zaman kala vatandaşlar zekat hesaplamanın nasıl yapılacağını öğrenmek istiyor. Kimlere farz olduğunu, kimlere verilip verilmeyeceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar için; , kimlere verilmez? , nedir?

Giriş Tarihi: 23.5.2020 09:41 Son Güncelleme: 23.5.2020 09:42 ABONE OL
2020 Zekat Hesaplama - Zekat nedir, ne kadar verilir? 2020 Zekat kimlere verilir, kimlere verilmez?

, ne kadar olduğu, kimlere verilip kimlere verilmeyeceği gibi konular vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan sistem üzerinden hesaplama yapılabilecek olup Ramazan ayı içerisinde verilmesi gerekiyor. Dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eden , kimlere verilmez? , ne kadar verilir? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre hesaplama!

ZEKAT HESAPLAMA 2020 - ZEKAT KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?

Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Zekâtın farz olması için şartlar; malların nisaba ulaşması yanında nâmî (üreyici/artıcı) olması, sahip olunduğu andan itibaren üzerinden bir yıl geçmesi, bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlardan fazla olmasıdır.

İşte Diyanet İşleri'ne göre zekat hesaplama ile detayları...

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2020 Zekat Hesaplama - Zekat nedir, ne kadar verilir? 2020 Zekat kimlere verilir, kimlere verilmez?
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