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| 6 yıldır aranıyordu... Jandarmanın şok baskını ile yakalandı

haberi: 'te 6 yıl önce aynı aileden 4 kişiyi öldüren , tarafından evinde yakalandı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle gerçekleşen cinayetlerin ardından zanlının kilo alarak kendisini kamufle ettiği ve köyüne dönerek bir akrabasının evinde yaşamaya başladığı ortaya çıktı.

MEHMET BONCUK Yaşam
Giriş Tarihi: 24.5.2020 15:19 Son Güncelleme: 24.5.2020 15:24 ABONE OL
SON DAKİKA | 6 yıldır aranıyordu... Jandarmanın şok baskını ile yakalandı

Son dakika haberi... Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinin Bakırca köyünde iki aile arasında yaşanan arazi anlaşmazlığı kavgaya dönüşünce Cemal Çelik (54) yanındaki silahla Ali Özdemir, eşi Zeynep ile oğulları Hacı ve Cebrail'e ateş açarak öldürdükten sonra eşiyle birlikte aracına binerek köyden ayrılarak kayıplara karışmıştı.

6 YILDIR FİRARİYDİ

6 yıldır firar olan zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri sürekli takipte tuttukları şahsın bir akrabasının evine geceleri yaşlı birinin girip çıktığı görünce araştırmalarını derinleştirdi. Önceki gün eve giren meçhul kişinin zanlı Cemal Çelik olduğu anlaşılınca yoğun güvenlik önlemleri altında etrafı çevrilen eve baskın düzenlendi.

JANDARMAYI GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Karşısında jandarmayı görünce şaşkına dönen zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Yavuzeli İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen zanlı sorgusunun ardında adliye sevk edildi.

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SON DAKİKA | 6 yıldır aranıyordu... Jandarmanın şok baskını ile yakalandı
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