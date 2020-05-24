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'da polise kürekle saldıran zanlı gözaltına alındı

'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen saldırgan, kürekle bir polis memurunu ve sağlık çalışanını yaraladı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.5.2020 15:30 Son Güncelleme: 24.5.2020 15:39 ABONE OL
Afyonkarahisar'da polise kürekle saldıran zanlı gözaltına alındı

Sahipata Mahallesi'nde, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen Osman Pehlivan, kendisine ambulansta eşlik eden sağlık ekiplerinin elinden kaçtı.

Pehlivan çevredeki bir inşaat alanında bulduğu kürekle polise ve sağlık ekibine saldırdı. Bu sırada polis memuru ve sağlık görevlisi hafif şekilde yaralandı.

Gözaltına alınan Pehlivan, polis merkezine götürüldü.

Yaşananlar bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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Afyonkarahisar'da polise kürekle saldıran zanlı gözaltına alındı
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