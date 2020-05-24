Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Arama neden yapılmıyor? Türk Telekom, Turkcell, Vodafone bayramda hatlar neden çalışmıyor?

Arama neden yapılmıyor? , Turkcell, Vodafone bayramda hatlar neden çalışmıyor?

Son dakika haberi… Ülkemizde hizmet veren Turkcell ve operatörleri kullanıcıları arama yapamıyor. Özellikle sosyal medya hesapları üzerinden yaşadıkları problemi paylaşan telefon kullanıcıları, sorunun sebebini araştırıyor. Corona virüsü sebebiyle 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanırken bayram sebebiyle sevdiklerini ve yakınlarını arayan vatandaşların hatlarda oluşturduğu yoğunluk sebebiyle söz konusu problemin ortaya çıktığı düşünülüyor. Hatlar neden çalışmıyor? Turkcell ve Türk Telekom arama hat sorunu ne zaman düzelir? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 24.5.2020 13:40 ABONE OL
Arama neden yapılmıyor? Türk Telekom, Turkcell, Vodafone bayramda hatlar neden çalışmıyor?

Son dakika haberleri… Vodafone, Turkcel ve Türk Telekom kullanıcıları, bazı bölgelerde arama problemi ile karşı karşı kalıyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla hatlarda yaşanan yoğunluk dolayısıyla meydana geldiği düşünülen arama problemi, özellikle sosyal medyada son saatlerin en çok konuşulan konularından bir tanesi. Peki arama neden yapılmıyor? Arama sorunu ne zaman düzelir? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

TELEFON NEDEN ARAMA YAPMIYOR? | HATLAR NİYE ÇALIŞMIYOR?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Bu nedenle birçok kişi sevdiklerinin bayramını kutlamak için arama yapmak istedi. Fakat arama yapamadılar.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde bazı bölgelerde Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom hat kullananlar arama yapmak istediklerinde telefonlarının çalışmadıklarını gördü.

Arama sorunu her bölgede yaşanmıyor. Fakat bazı bölgelerde kendini gösterirken sorun nedeniyle kullanıcılar Twitter üzerinden isyan etti. Bayramın ilk günü sevdiklerini aramak istediklerini ancak sıkıntı yaşadıklarını belirten vatandaşlar GSM operatörlerine tepki gösterdi.

Durumun kaynağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Arama neden yapılmıyor? Türk Telekom, Turkcell, Vodafone bayramda hatlar neden çalışmıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA