Arama neden yapılmıyor? Türk Telekom, Turkcell, Vodafone bayramda hatlar neden çalışmıyor?

Son dakika haberleri… Vodafone, Turkcel ve Türk Telekom kullanıcıları, bazı bölgelerde arama problemi ile karşı karşı kalıyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla hatlarda yaşanan yoğunluk dolayısıyla meydana geldiği düşünülen arama problemi, özellikle sosyal medyada son saatlerin en çok konuşulan konularından bir tanesi. Peki arama neden yapılmıyor? Arama sorunu ne zaman düzelir? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

TELEFON NEDEN ARAMA YAPMIYOR? | HATLAR NİYE ÇALIŞMIYOR?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Bu nedenle birçok kişi sevdiklerinin bayramını kutlamak için arama yapmak istedi. Fakat arama yapamadılar.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde bazı bölgelerde Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom hat kullananlar arama yapmak istediklerinde telefonlarının çalışmadıklarını gördü.

Arama sorunu her bölgede yaşanmıyor. Fakat bazı bölgelerde kendini gösterirken sorun nedeniyle kullanıcılar Twitter üzerinden isyan etti. Bayramın ilk günü sevdiklerini aramak istediklerini ancak sıkıntı yaşadıklarını belirten vatandaşlar GSM operatörlerine tepki gösterdi.

Durumun kaynağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.