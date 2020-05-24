Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bayramın ilk günü bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu? 24 Mayıs Pazar sokağa çıkma yasağında bugün kargolar açık mı?

Bayramın ilk günü bugün , çalışıyor mu? 24 Mayıs Pazar sokağa çıkma yasağında ?

Türkiye'nin 81 ilinde 4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağının ikinci günü bugün sorusunun yanıtı merak ediliyor. Öte yandan Ramazan Bayramı'nın ilk günü olması dolayısıyla da araştırılan konular arasında yerini alan kargo çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre; açık ve kapalı olan işletmeler ile istisna olan durumlar belirtildi. 23-24-25 ve 26 Mayıs tarihleri boyunca sokağa çıkma yasağı dolayısıyla kapalı olan ancak istisna olan yerler neresi? ? 24 Mayıs sokağa çıkma yasağında , çalışıyor mu?

Giriş Tarihi: 24.5.2020 10:00 ABONE OL
Bayramın ilk günü bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu? 24 Mayıs Pazar sokağa çıkma yasağında bugün kargolar açık mı?

Sabah saatlerinden itibaren bugün , çalışıyor mu sorusuna yanıt arayan vatandaşların sayısı giderek artıyor. Sokağa çıkma yasağının ikinci günü ve Ramazan Bayramı'nın ilk günü olması dolayısıyla açık ve kapalı yerler merak ediliyor. Bu bağlamda kargoların bu süreç zarfında hizmet verip vermeyeceği araştırılmaya başlandı. Buna göre; bayramda ? , çalışıyor mu?

BUGÜN BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

23-24-25-26 Mayıs tarihleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından kargo çalışma saatleri merak edildi. Bu kapsamda; İçişleri Bakanlı tarafından yayımlanan genelgeye göre açık ve kapalı yerlerin hangileri olduğu internet üzerinden araştırılıyor.

Bugün kargolar açık mı? Ramazan Bayramı ve sokağa çıkma yasağında kargolar açık mı?

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayramın ilk günü bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu? 24 Mayıs Pazar sokağa çıkma yasağında bugün kargolar açık mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA