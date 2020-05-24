Bayramın ilk günü bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu? 24 Mayıs Pazar sokağa çıkma yasağında bugün kargolar açık mı?

Sabah saatlerinden itibaren bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu sorusuna yanıt arayan vatandaşların sayısı giderek artıyor. Sokağa çıkma yasağının ikinci günü ve Ramazan Bayramı'nın ilk günü olması dolayısıyla açık ve kapalı yerler merak ediliyor. Bu bağlamda kargoların bu süreç zarfında hizmet verip vermeyeceği araştırılmaya başlandı. Buna göre; bayramda bugün kargolar açık mı? Sokağa çıkma yasağında kargolar açık mı, çalışıyor mu?

BUGÜN BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

23-24-25-26 Mayıs tarihleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından kargo çalışma saatleri merak edildi. Bu kapsamda; İçişleri Bakanlı tarafından yayımlanan genelgeye göre açık ve kapalı yerlerin hangileri olduğu internet üzerinden araştırılıyor.

Bugün kargolar açık mı? Ramazan Bayramı ve sokağa çıkma yasağında kargolar açık mı?