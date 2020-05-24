Binlerce saatlik görüntü tek tek incelendi! O katiller yakalandı...

3 gün önce Şahinbey ilçesinin Tekstilkent mahallesinde meydana gelen olayda, 21 yaşındaki Suriyeli işçi Fettah El Toma, sahur yemeğini de yanına alarak çalıştığı atölyeye geldi. İşyerinin açılmasından yarım saat önce gelen El Toma, kapının önünde beklerken elindeki telefon caddeden geçen 4 kişi tarafından alınmak istedi. Şahıslara direnen Fettah El Toma, çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

BİNLERCE SAATLİK GÖRÜNTÜ DİDİK DİDİK İNCELENDİ

Olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, 3 gün boyunca gece gündüz sokaklarda ve bölgede yapılan araştırma yaptı. Bölgedeki MOBESE ve işyerlerinin güvenlik kameralarından oluşan binlerce saatlik görüntüyü didik didik inceleyen ekipler şahısları tespit ederek adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin maktulün elindeki telefonu gasp ettikleri, çıkan boğuşma sırasında da bıçakladıkları ve öldüğünden haberlerinin olmadığı öğrenildi. Şüphelilerin aynı gece başka bir kişiyi de bıçak göstererek cüzdanını ve telefonunu gasp ettikleri tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.