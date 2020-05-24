Bugün bayramda eczaneler açık mı? 24 Mayıs Pazar sokağa çıkma yasağı Ramazan Bayramı'nda eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

Türkiye'nin 81 ilinde uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci günü bugün eczaneler açık mı sorusunun yanıtı sabah saatlerinden itibaren merak edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge detaylarında çeşitli soruların yanıtları da verilmiş oldu. Öte yandan bugün Ramazan Bayramı'nın ilk günü olması dolayısıyla da ilaç, tıbbı malzeme, dezenfektan gibi ürünleri satın almak isteyenler ya da acil bir durum gelişmesi halinde ilaç alınması gereken vatandaşlar için eczane çalışma saatleri bilgisine haberimizin devamından ulaşabilirsiniz. Buna göre; bayramda eczaneler açık mı? 24 Mayıs bugün sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? 24 MAYIS PAZAR ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ!

Eczane çalışma saatleri 2020 güncel olarak araştırılıyor. Özellikle sokağa çıkma yasağının ikinci günü olması ve Ramazan Bayramı'nın da ilk günü olması dolayısıyla eczaneler kaça kadar açık, eczaneler açık mı şeklindeki soruların yanıtlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.