Diyarbakır'da hayvan otlatma kavgası! Anne oğlunun yaralandığını duyunca öldü

Sağkulak Mahallesi'nde iki aile arasında hayvan otlama yüzünden çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Nevab Salamboğa (27) çıkan çatışmada yaralanırken, oğlunun yaralandığı gören annesi Necla Salamboğa (50) kalp krizi geçirdi. 112 Acil Servis ekiplerince hasteneye kaldırılan anne ve oğlu müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



TARLA VE KÜMESTE YAKALANDILAR

Kavgayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, buğday tarlası ve kümese saklanan 11 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Aramalarda 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 262 adet Kaleşnikof fişeği, 2 adet Kaleşnikof şarjörü, 2 adet G1 piyade tüfeği, 101 adet G1 fişeği, 1 adet Sigsauer marka 9 milimetre tabanca, 1 adet CZ75 marka 9 milimetre tabanca, 1 adet Irak yapımı 7.6 5 milimetre tabanca, 1 adet 7.65 tabanca şarjörü, bu tabancayla ait 9 adet fişek, 55 adet 9 milimetre tabanca fişeği ve 4 adet boş şarjör, 6 adet çeşitli kalibrelerde av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ağızdan dolma tarihi tüfek, 1917 model Mavzer piyade tüfeği, 1 adet kasatura, 101 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

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