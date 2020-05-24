Kafirun Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı! Kafirun Suresi Oku

Kafirun Suresi, Mekke'de inmiştir. Bazı rivayetlere göre Medine'de indiği ile ilgili bilgiler de yer almaktadır. 4 ayetten oluşan sure adını 'Kafirun' kelimesinden almıştır. Kafirun, kelime olarak inkârcılar anlamına gelir. Kafirun Suresinde, Peygamber Efendimiz. Hz. Muhammed'in (s.a.v) inkârcılarla şirk ve sapkınlıkta birleşemeyeceği kesin bir üslûpla ifade edilmektedir. Kafirun Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı için aşağıya göz atabilirsiniz. Kafirun Suresi okumak, ezberlemek, fazileti veya anlamını öğrenmek için detayları inceleyebilirsiniz. İşte Kafirun Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali

Kâfirûn Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul yâ eyyühel kâfirûn

Lâ a'büdü mâ ta'büdûn

Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd

Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm

Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd

Leküm dînüküm veliye dîn

Kâfirûn Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

De ki: Ey kâfirler

Tapmam o taptıklarınıza!

Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz.

Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza.

5- hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz.

6- Size dininiz, bana dinim (sizin dininiz size, benim dinim bana)

Kâfirûn Suresi Faziletleri

Müslüman âlemi için çok önemli bir yere sahip olan bu sure ile ilgili hadis kaynaklarında şu bilgiler yer almıştır;

Müfessirler bu Kafirun Suresinin faziletiyle ilgili olarak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) , "Kul hüvellahu ehad Kur'an'ın üçte birine denktir, Kul yâ eyyühel-kâfirûn ise dörtte birine denktir" buyurduğunu; Sahâbe'den birine, "Uyumak üzere yatağına yattığında Kul yâ eyyuhel-kâfirûn sûresini oku; bunu okursan şirk inancına sapmaktan korunursun" dediğini naklederler (İbn Kesîr, VIII, 526; Şevkânî, V, 597-598).

Kafirun Suresi Konusu Nedir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v inkârcılarla şirk ve sapkınlıkta birleşemeyeceği kesin bir üslûpla ifade edilmektedir. İnancın şirkten uzak tutulması hedeflenmektedir.