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Kalp krizi geçirince yardımına bekçiler koştu

'ın Turhal ilçesinde, kalp krizi geçiren Suriye uyruklu Türev Şahin (31), bekçilerin yardımıyla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.5.2020 00:06 ABONE OL
Kalp krizi geçirince yardımına bekçiler koştu
Olay, saat 21.30 sıralarında ilçe merkezi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki müstakil evde yalnız yaşayan Suriye uyruklu Türev Şahin bir anda rahatsızlandı. Kendi çabasıyla güçlükle dışarı çıkan Şahin, Kesikbaş Cami önünde görevli bekçilerden yardım istedi. Şahin'in yanına giden bekçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiği belirlenen Şahin'e ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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Kalp krizi geçirince yardımına bekçiler koştu
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