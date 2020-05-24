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tarihi 2020 takvimi - , hangi ayda, kaç gün?

24 Mayıs 2020 Ramazan Bayramı'nın ilk günü olarak idrak ediliyor. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı'nın ardından tarihi merak edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimine göre; bayram tarihleri belli oldu. Müslüman alemi açısından oldukça önemli olan bu bayram Zilhicce ayının 10.gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dini bayram olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir. Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Buna göre; , hangi ayda ve kaç gün? 2020 !

Giriş Tarihi: 24.5.2020 14:35 ABONE OL
Kurban Bayramı tarihi 2020 takvimi - Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda, kaç gün?

İslam alemi açısından oldukça önemli olan tarihleri merak edilmeye başlandı. Ramazan Bayramı'nı yaşadığımız şu günlerde İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakit olan sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Kurban ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir. Buna göre; Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda, kaç gün?

KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2020 TAKVİMİ - KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

  • Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.
  • Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

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Kurban Bayramı tarihi 2020 takvimi - Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda, kaç gün?
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