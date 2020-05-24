Kurban Bayramı tarihi 2020 takvimi - Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda, kaç gün?

İslam alemi açısından oldukça önemli olan Kurban Bayramı tarihleri merak edilmeye başlandı. Ramazan Bayramı'nı yaşadığımız şu günlerde İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakit olan Kurban Bayramı ne zaman sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Kurban ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir. Buna göre; Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda, kaç gün?
İşte detaylar...