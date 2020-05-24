Levyeli hırsız güvenlik kamerasına takıldı

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8-13-14 ve 21 Mayıs tarihlerinde 3 ayrı ev ile 2'si aynı evden olmak üzere 5 adresten gerçekleştirilen hırsızlık olayının ardından alarma geçti. Levye yardımı ile evlerin kapısını açarak girdiği evlerden televizyon, el çantası, laptop çantası ve 4 dizüstü bilgisayar çalan şüphelinin tespiti için Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalar neticesinde şüphelinin aynı suçtan sabıkalı G.Ö. olduğu belirlendi.Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde şüpheli G.Ö., kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinde hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini itiraf eden G.Ö., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.Öte yandan, yaşanılan hırsızlık olayları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayda alındı. Görüntülerde, levye yardımıyla çelik kapının kilidini açarak eve giren G.Ö., güvenlik kamerasına yansırken, bir diğer görüntüde ise hırsızlık öncesi evin önünde keşif yaptığı ve daha sonra girdiği evden eşyaları alarak çıktığı görünüyor.