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Haberler Yaşam Haberleri Marketler açık mı? 24 Mayıs Pazar Bayramın ilk günü bakkallar ve marketler bugün açık mı, saat kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

? 24 Mayıs Pazar Bayramın ilk günü bakkallar ve marketler bugün açık mı, saat kaçta kapanıyor? , , , Migros marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Arefe Günü'nden itibaren bayramın son gününe kadar Türkiye'nin 81 ilinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ile birlikte , bugün marketler saat kaça kadar açık gibi soruların yanıtları merak edilir oldu. Ramazan Bayramı'nın ilk günü olması dolayısıyla evlerine alışveriş yapmak isteyenler sabah saatlerinden itibaren konu ile ilgili tüm bilgileri öğrenmek için araştırma yapmaya başladılar. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda bakkallar ve marketlerin açık olup olmadığı, hangi saat aralığında açık olduğu gibi detaylara da yer verildi. Buna göre; marketler açık mı? 24 Mayıs Pazar Bayramın ilk günü bakkallar ve marketler bugün açık mı, saat kaçta kapanıyor? , , , Migros marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

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Marketler açık mı? 24 Mayıs Pazar Bayramın ilk günü bakkallar ve marketler bugün açık mı, saat kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

23 Mayıs 2020 tarihinde başlayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı ile birlikte de merak edilmeye başlandı. Arefe Günü ve Ramazan Bayramı boyunca 81 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına ilişkin İçişleri Bakanlığı bir genelge yayımladı. Yayınlanan genelgeye göre; , bugün bakkallar ve gibi soruların yanıtları da verilmiş oldu. Buna göre; 24 Mayıs Pazar Bayramın ilk günü bakkallar ve marketler bugün açık mı, saat kaçta kapanıyor? , , , Migros marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

MARKETLER AÇIK MI? 24 MAYIS PAZAR BİM, A101, ŞOK, MİGROS MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK, ÇALIŞIYOR MU?

Market çalışma saatleri güncel olarak araştırılan konular arasında yerini alıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizin içerisinden PAZAR BİM, A101, ŞOK, MİGROS market çalışma saatlerini öğrenebilir, konu ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

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Marketler açık mı? 24 Mayıs Pazar Bayramın ilk günü bakkallar ve marketler bugün açık mı, saat kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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