Marketler açık mı? 24 Mayıs Pazar Bayramın ilk günü bakkallar ve marketler bugün açık mı, saat kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

23 Mayıs 2020 tarihinde başlayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı ile birlikte market çalışma saatleri de merak edilmeye başlandı. Arefe Günü ve Ramazan Bayramı boyunca 81 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına ilişkin İçişleri Bakanlığı bir genelge yayımladı. Yayınlanan genelgeye göre; marketler açık mı, bugün bakkallar ve marketler kaça kadar açık gibi soruların yanıtları da verilmiş oldu. Buna göre; 24 Mayıs Pazar Bayramın ilk günü bakkallar ve marketler bugün açık mı, saat kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

MARKETLER AÇIK MI? 24 MAYIS PAZAR BİM, A101, ŞOK, MİGROS MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK, ÇALIŞIYOR MU?

Market çalışma saatleri güncel olarak araştırılan konular arasında yerini alıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizin içerisinden PAZAR BİM, A101, ŞOK, MİGROS market çalışma saatlerini öğrenebilir, konu ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.