Mayıs sonunda yaylacılara kar sürprizi

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Birkaç gün önce yaylaya çıkan sürü sahipleri, ansızın bastıran kar yağışı nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı.

20 Mayıs tarihinde Tunceli'nin Çemişgezek İlçesi'nden Pülümür İlçesi Kalecik Köyü'nün 2 bin rakımlı Göl Yaylası'na çıkan sürü sahipleri aniden bastıran kar yağışı nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı.

Gökhan Erdoğan isimli sürü sahibi, "Hayatımızda ilk defa böyle bir kar yağışıyla karşılıyoruz yayla başında. Allah tüm emekçilere yardım etsin" dedi.