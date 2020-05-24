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Milli boksörün öldürdüğü Zeynep için üniversitesinden mesaj: “Bu sonuncu olsun…”

’da milli boksör erkek arkadaşı K. tarafından vahşice katledilen Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan için üniversitesi mesaj yayınladı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ Yaşam
Giriş Tarihi: 24.5.2020 18:31 Son Güncelleme: 24.5.2020 18:31 ABONE OL
Milli boksörün öldürdüğü Zeynep için üniversitesinden mesaj: “Bu sonuncu olsun…”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar ile erkek arkadaşı Selim Ahmet K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu acı olay meydana gelmiş, Milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet K., kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar'ı dövüp, göğsünden bıçaklamıştı.

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Ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunan Selim Ahmet K.'nın ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Kendine de bıçakla zarar veren Selim Ahmet K.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtilmişti.

Cinayet ardından Zeynep'in mezun olduğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bir mesaj yayınladı.

Üniversite mesajında şunları kaydetti: "Üniversitemiz Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2019 mezunlarından #ZeynepŞenpınar ın ölümünü derin bir acıyla öğrenmiş bulunuyoruz. Yaşayacağı onca güzel yıla rağmen hayattan koparılan Zeynep'in ölümünün, kadın cinayetlerinin sonuncusu olmasını diliyoruz. Sevenlerinin başı sağ olsun."

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Milli boksörün öldürdüğü Zeynep için üniversitesinden mesaj: “Bu sonuncu olsun…”
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