NORMALLEŞME SÜRECİ 2020 - Normalleşme takvimi ve süreci nasıl olacak? Normalleşme tarihleri belli oldu mu, açıklandı mı? 1 Haziran'da nereler açılacak?

Normalleşme takvimi vatandaşların merak ettiği ve yoğun olarak araştırdığı konular arasında yerini alıyor. İlk aşamasının 11 Mayıs tarihi itibarıyla başlamasının ardından tüm sürece dair detaylar merak ediliyor. İlk olarak kuaförler, berberler ve AVM'ler gibi yerler hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan aldıkları tedbirleri ve sürecin adımlarının da gerektiğinde genişletileceğine dair bilgiler verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hazırladığı pandemide 4 aşamalı sürecin tarihlerine ve sürecin nasıl işleyeceğine dair açıklamalarda bulundu. Buna göre; normalleşme süreci nasıl ve ne zaman olacak? Normalleşme takvimi belli oldu mu? 1 Haziran'da nereler açık olacak?

NORMALLEŞME TAKVİMİ - 1 HAZİRAN'DA NERELER AÇIK?

4 aşamalı normalleşme planı şu şekilde:

- Birinci aşama 11 Mayıs 2020'de başlıyor.

- İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos 2020,

- Üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık 2020,

- Dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı.

İşte normalleşme sürecine ilişkin tüm detaylar...