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Öldüren Zeynep'in bu görüntüleri yürek burktu...

’da milli boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet K. tarafından vahşice katledilen 'nden geçen yıl mezun olan 'ın şarkı söylerken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Zeynep Şenpınar'ın güzel sesi ile şarkı söylemesi yürekleri burktu.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ Yaşam
Giriş Tarihi: 24.5.2020 23:35 Son Güncelleme: 24.5.2020 23:36 ABONE OL
Öldüren Zeynep'in bu görüntüleri yürek burktu...

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar ile erkek arkadaşı Selim Ahmet K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu acı olay meydana gelmiş, Milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet K., kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar'ı dövüp, göğsünden bıçaklamıştı.

Öldürülen Zeynep'in bu görüntüleri yürekleri burktu | Video

Ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunan Selim Ahmet K.'nın ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Kendine de bıçakla zarar veren Selim Ahmet K.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtilmişti.

Zeynep Şenpınar'ın şarkı söylerken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Zeynep Şenpınar'ın güzel sesi ile şarkı söylemesi yürekleri burktu.

Milli boksörün öldürdüğü Zeynep için üniversitesinden mesaj: “Bu sonuncu olsun…”

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Öldüren Zeynep'in bu görüntüleri yürek burktu...
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