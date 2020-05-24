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Ramazan Bayramı ? 24 Mayıs Ramazan Bayramı'nın ilk günü bugün , çalışıyor mu?

Ülkemizin 81 ilinde dün başlayan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması ile birlikte pek çok sorunun yanıtı merak edilir oldu. 24 Mayıs bugün Ramazan Bayramı'nın ilk günü olması sebebiyle de çeşitli konular araştırılmaya başlandı. Bunlardan bir tanesi de sorusunun yanıtı olmaktadır. Şüphesiz ki corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında sağlık sektörünün önemi büyüktür. Sağlık sektörünün bir parçası olan eczanelerden ilaç ve tıbbi malzeme temin etmesi gereken vatandaşlar bugün eczaneler açık mı, gibi soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Buna göre, bayramın 1.günü bugün eczaneler açık mı?

Giriş Tarihi: 24.5.2020 08:28 Son Güncelleme: 24.5.2020 08:28 ABONE OL
Ramazan Bayramı bugün eczaneler açık mı? 24 Mayıs Ramazan Bayramı'nın ilk günü bugün sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelge detayları merak ediliyor. Bugün sokağa çıkma yasağının ikinci günü olması ve aynı zamanda Ramazan Bayramı'nın ilk günü olması nedeniyle hangi işletmelerin açık ya da kapalı olacağı sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. İlaç, tıbbi malzeme, maske, dezenfektan gibi ürünleri satın almak isteyenler , bayramdan eczaneler açık mı, gibi çeşitli soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Buna göre; ?

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?

81 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ikinci günü dolayısıyla eczane çalışma saatleri merak edildi. Aynı zamanda Ramazan Bayramı'nın ilk günü olması dolayısıyla hangi işletmelerin açık olacağını öğrenmek isteyenler İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge detaylarına ulaşmak istiyor. Buna göre; bugün eczaneler açık mı? 24 Mayıs Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı?

İşte yanıtı...

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Ramazan Bayramı bugün eczaneler açık mı? 24 Mayıs Ramazan Bayramı'nın ilk günü bugün sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, çalışıyor mu?
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