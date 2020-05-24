Ramazan Bayramı bugün eczaneler açık mı? 24 Mayıs Ramazan Bayramı'nın ilk günü bugün sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelge detayları merak ediliyor. Bugün sokağa çıkma yasağının ikinci günü olması ve aynı zamanda Ramazan Bayramı'nın ilk günü olması nedeniyle hangi işletmelerin açık ya da kapalı olacağı sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. İlaç, tıbbi malzeme, maske, dezenfektan gibi ürünleri satın almak isteyenler bugün eczaneler açık mı, bayramdan eczaneler açık mı, sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı gibi çeşitli soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Buna göre; 24 Mayıs bugün eczaneler açık mı?

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?

81 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ikinci günü dolayısıyla eczane çalışma saatleri merak edildi. Aynı zamanda Ramazan Bayramı'nın ilk günü olması dolayısıyla hangi işletmelerin açık olacağını öğrenmek isteyenler İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge detaylarına ulaşmak istiyor. Buna göre; bugün eczaneler açık mı? 24 Mayıs Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı?

İşte yanıtı...