Restorandaki peçeteli hırsızlıkta flaş gelişme!

İstanbul'da arkadaşları ile birlikte yemek yemeye giden genç kadın Airpods kulaklığını masaya koyunca mekânda garson olarak çalışan kişi, masayı temizleme bahanesiyle kulaklıkları çaldı. 42 yaşındaki Funda Ş., geçtiğimiz günlerde İstanbul Şişli'de bulunan bir mekana gitti. Mekânda arkadaşları ile birlikte oturan genç kadın Apple marka kulaklığını masanın üzerinde bıraktı. Yemek yediği sırada Airpods kulaklığının yerinde olmadığını fark eden genç kadın mekânın kamera kayıtlarının incelenmesini talep etti.

PEÇETENİN İÇİNE ALARAK ÇALDI

Stilist Funda Ş.'nin talebini kabul eden restoran işletmesi kamera kayıtlarını inceldiğinde mekânda garson olarak çalışan V.İ.'nin servis yaptığı sırada el çabukluğuyla elinde bulunan peçete ile kulaklığı sararak yanında götürdüğü ortaya çıktı.

10 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Genç kadının ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan 24 yaşındaki genç garson üzerine atılı suçlamayı kabul ederek, bir anlık gafletle masada bulunan kulaklığı aldığını söyledi. Yürütülen soruşturma sonunda V.İ. hakkında 'Muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçu kapsamında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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