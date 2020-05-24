Sahte hoca genç çiftin içinden cin çıkardı! 66 bin lira karşılığında...

Yaşadığı ekonomik sorunlar iddiasıyla bir arkadaşının vasıtasıyla büyücüye giden genç kadın kendisi ve nişanlısı üzerinde büyü olduğunu söyleyen büyücüye 66 bin lira verdi. Ancak durumdan şüphelenen genç kadın büyücünün kendilerine vermiş olduğu muskaları açtığında fotokopisi çekilmiş günlük dualar ve tılsımların olduğunu gördü. Olay geçtiğimiz yıl İstanbul Fatih'te meydana geldi. Aysel H., ekonomik sıkıntılar yaşadığı süreçte bir arkadaşı vasıtasıyla büyü bozduğu için tanınan Gülcan S., ile tanıştı. Üzerinde büyü olduğunu düşünen Aysel H., arkadaşı ile Gülcan S.'ye giderek üzerinde büyü olup olmadığını sordu. Gülcan S., görüşmenin sonunda genç kadına kendisi ve nişanlısının üzerinde büyü olduğunu belirli bir ücret karşılığında büyüyü bozabileceğini söyledi.

'66 BİN LİRA KARŞILIĞINDA BÜYÜYÜ BOZARIM'

Aysel H., nişanlısı ile yaptığı görüşmenin ardından kendilerine üzerlerinde büyü olduğunu söyleyen büyücüyü çağırarak bozmasını istedi. Gülcan S. çiftin üzerindeki büyüyü bozacağını ancak karşılığında 66 bin lira vermeleri gerektiğini ifade etti. Bunun üzerine Aysel H.'nin nişanlısının evinde büyücü ile buluşan çiftler Gülcan S.'nin hesabına büyüyü bozması karşılığında 66 bin lira para yatırdı.

'NİŞANLININ İÇİNDEN CİN ÇIKARDIM'

Aysel H., evde bulunanların üzerine bir süre dualar okuduktan sonra genç adamın içinden cin bulunduğunu ve çıkarmak için özel dualar okuyacağını söyledi. Bir süre dua okuduktan sonra genç adamın içinde bulunan cini çıkardığını söyleyen büyücü yanında getirdiği muskaları üzerlerinde bulundurmalarını istedi.

MUSKALAR FOTOKOPİ ÇIKTI

Verdikleri para karşılığında dua okuyup muska veren kadından şüphelenen çiftler büyücünün verdiği muskaların içinde neler olduğunu merak etti. Genç çift kendilerine vermiş olduğu muskaları açtığında fotokopisi çekilmiş günlük dualar ve tılsımların olduğunu görünce dolandırıldıklarını anlayarak gönderdikleri paranın dekontlarıyla birlikte savcılığa giderek sözde hoca hakkında suç duyurusunda bulundu.

10 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından büyücü hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli Aysel H. genç çifti dolandırmadığını üzerlerinde bulunan büyüyü bozduğunu iddia etti. Savcılık soruşturma sonunda sahte hoca hakkında 'Dini İnanç ve Duygularının İstismarı Suretiyle Dolandırıcılık' suçu kapsamında 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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