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'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 211 kişiye ceza

'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 211 kişiye, toplam 228 bin 886 lira ceza kesildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.5.2020 21:48 ABONE OL
Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 211 kişiye ceza

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 211 kişiye, toplam 228 bin 886 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve ilçelerde son bir haftada yaptıkları denetimlerde, 211 kişinin Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiğini belirledi.

Söz konusu kişilere, toplam 228 bin 886 lira idari para cezası uygulandı.

Bu arada Vefa Sosyal Destek Gruplarının, kendilerine iletilen 5 bin 154 talebi yerine getirdiği bildirildi.

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Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 211 kişiye ceza
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