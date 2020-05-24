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Valisi’nden bayram sürprizi

Valisi Tuncay Sonel, evlerinden çıkamayan kronik rahatsızlıkları bulunan ve 65 yaş üzeri vatandaşları unutmayarak bayram sürprizi yaptı. Tunceli’de Gruplarında görevyapanlar aracılığıyla bayrama özel kronik rahatsızlığı bulunan ve 65 yaş üzeri yaşlılar için çiçeklerle süslenmiş bayram kahvaltılıkları dağıtıldı.

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Giriş Tarihi: 24.5.2020 16:01 Son Güncelleme: 24.5.2020 16:09 ABONE OL
Tunceli Valisi’nden bayram sürprizi

Tunceli Valisi Tuncay Sonel bayramda kronik rahatsızlığı bulunan ve 65 yaş üzerindeki vatandaşlara sürpriz yaptı. Sabah saatlerinde Vefa Destek Grubu gönüllüleri tarafından çiçeklerle süslenen bayram kahvaltıları evlerinden çıkamayan vatandaşlara ulaştırıldı.

Tunceli Valisi’nden çiçeklerle süslenmiş bayram kahvaltısı sürprizi | Video

BAYRAMDA UNUTULMADILAR

Sürprizi sosyal medya hesabından paylaşan Tunceli Valisi Sonel şu ifadeleri kullandı; Vefa Sosyal Destek Gruplarında görevli arkadaşlarımız sağ olsunlar; 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kıymetli büyüklerimizin evlerine çiçeklerle süslenmiş bayram kahvaltılarını bıraktılar.

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Tunceli Valisi’nden bayram sürprizi
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