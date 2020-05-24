Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri YHT SEFERLERİ VE BİLET ALMA İŞLEMİ - Yüksek Hızlı Tren YHT seferleri ne zaman başlıyor? YHT biletleri nasıl ve nereden alınacak?

SEFERLERİ VE BİLET ALMA İŞLEMİ - ne zaman başlıyor? nasıl ve nereden alınacak?

seferleri ne zaman başlıyor? Ülkemizde 11 Mayıs tarihinden itibaren ilk normalleşme sürecine yönelik adımlar atılmaya başlanmıştı. Pek çok ulaştırma biriminde normalleşme süreci devam ederken son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı açıklamalarında bulundu. Demir yolları ulaşımında da normalleşme sürecine girildiğini açıklayan Bakan Karaismailoğlu şu açıklamalarda bulundu: "Normalleşme sürecinde 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde toplam 16 sefer yapacak. 28 Mayıs'ta hatlardaki seferleri sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek başlatacağız" dedi. Bu açıklamaların ardından demir yolu seferlerinin ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Buna göre; ne zaman başlıyor? Yüksek Hızlı Tren biletleri nasıl ve nereden alınacak? İşte YHT seferleri son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 24.5.2020 11:56 Son Güncelleme: 24.5.2020 11:56 ABONE OL
YHT SEFERLERİ VE BİLET ALMA İŞLEMİ - Yüksek Hızlı Tren YHT seferleri ne zaman başlıyor? YHT biletleri nasıl ve nereden alınacak?

Yeni tip corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında önlem ve tedbir paketleri alınmaya devam ederken normalleşme sürecinin yaşanması ile birlikte pek çok adım atıldı. Son olarak; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı seferlerine yönelik açıklamalarında bulundu. Seferlerin bu ayın sonunda başlayacağı bilgisinin verilmesinin ardından vatandaşlar ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Buna göre; , ayın kaçında başlıyor? İşte Bakan'dan son dakika açıklamaları!

YHT SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? BAKAN AÇIKLADI!

"Normalleşme sürecinde YHT'ler 28 Mayıs'tan itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde toplam 16 sefer yapacak. YHT biletlerinin satışına Ramazan Bayramı'nın ikinci günü başlanacak. Ancak tren biletleri öncelikle temassız olarak mobil uygulama/internet sitesinden ya da gişelerden satın alınabilecek. Çağrı merkezi ve acentelerden bilet satışı yapılmayacak. Bilet satış işlemleri yolcuların Kovid-19 ile ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden HES (Hayat Eve Sığar) koduyla gerçekleştirilecek. Sağlık otoritelerinin seyahat engeli koyduğu veya HES kodu alamayan kişilere bilet satışı yapılmayacak."

İşte YHT seferleri son dakika haberinin detayları!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
YHT SEFERLERİ VE BİLET ALMA İŞLEMİ - Yüksek Hızlı Tren YHT seferleri ne zaman başlıyor? YHT biletleri nasıl ve nereden alınacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA