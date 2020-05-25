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Annesini öldüren cani evlat, arama çalışmalarına katılmış

'de vahşet! Evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 61 yaşındaki Fatma G., 3 gün sonra bir çoban tarafından dere kenarında başı kesik halde ölü bulundu. Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, yaşlı kadınla beraber yaşayan oğlunu ve onun iki arkadaşını gözaltına aldı. Son dakika haberine göre Fatma G.'yi oğlu Aykut G.'nin öldürdüğü ve cani evladın AFAD ekipleriyle birlikte annesini arama çalışmalarına katıldığı ortaya çıktı. Aykut G.'nin annesini uyuşturucu parası için öldürdüğü öğrenildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.5.2020 17:51 Son Güncelleme: 25.5.2020 17:59 ABONE OL
Annesini öldüren cani evlat, arama çalışmalarına katılmış

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan 61 yaşındaki kadının cesedi, başı kesik halde köye 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan oğlu ile birlikte 3 kişi adliyeye sevk edilirken, oğlunun da arama çalışmalarına katıldığı belirlendi.

Olay, 22 Mayıs Cuma günü Uzunköprü ilçesine bağlı Kavakayazma köyünde meydana geldi. Oğlu Aykut G. ile aynı evde yaşayan Fatma G., evden çıkarak bir daha gelmedi. Köylülerin ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda 61 yaşındaki Fatma G.'ye ulaşılamadı.

ÇOBAN TARAFINDAN CESEDİ BULUNDU

Pazar günü köyde çobanlık yapan bir vatandaş tarafından dere yatağının kenarında koyunları ile gezerken boğazı kesilmiş bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerinde yapılan incelemelerde kişinin 3 gündür kayıp olarak aranan Fatma G. olduğu öğrenildi.



KOMŞUSUNA PARA VERMİŞ

Evden çıkarken yakın bir komşusuna bir miktar para verdiği iddia edilen Fatma G.'nin komşusuna "Bana bir şey olursa bunu kefen parası olarak kullanın" dediği öğrenildi.

UYUŞTURUCU PARASI İÇİN ÖLDÜRDÜ

jandarma ekipleri köyde ikamet eden Aykut G. ve 2 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar, ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Aykut G.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu ve paraya ihtiyacı olduğu için annesini öldürdüğü iddia edildi.

Fatma G.'nin cenazesi ise İstanbul Adli Tıp Kurumundan alınarak köy mezarlığında defnedildi.

Genç kadın, erkek arkadaşıyla uyuşturucu ve alkol alırken öldü!

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Annesini öldüren cani evlat, arama çalışmalarına katılmış
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