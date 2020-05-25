Araç köprüden uçtu, kadın sürücü öldü

Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde dün gece meydana gelen kazada Nursel Yıldız'ın kullandığı 07 NLK 65 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ali Çavuşoğlu Köprüsü'nden Kargı Çayı'na uçtu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla araç içerisinden çıkarılan Nursel Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yıldız'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.