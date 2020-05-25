AVM'de korkunç olay! Küçük kız canından oluyordu...

İstanbul'da bulunan bir alışveriş merkezinin içinde bulunan çocuk oyun parkında oynadığı sırada yüksekten düşerek ağır derecede yaralandı. Kazada 7 yaşındaki kızının kemikleri kırılan anne ise güvenlik önlemlerinin az olduğu gerekçesiyle oyun parkı yöneticileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

BİLİRKİŞİ GÜVENLİK ÖNLEMİNİ İNCELEDİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı anne Canan A.'nın şikâyeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kazada güvenlik önleminin yetersiz olduğu iddia edilen oyun parkında inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında dosyaya bilirkişi atanarak kazada firma sahiplerinin ihmali araştırıldı.

İŞLETME KUSURLU BULUNDU



Bilirkişinin yaptığı inceleme sonunda hazırlanan raporda işletmeden sorumlu Emine T.'nin olayın meydana gelmesinde asli kusurlu olduğu, parkta yeterli derecede güvenlik önlemi alınmadığına dikkat çekildi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Emine T. hakkında 'Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma' suçu kapsamında iddianame düzenledi. 2 yıla kadar hapsi istenen sorumlu müdürü ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.