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Baltalı dehşet!

'ın Refahiye ilçesinde silahlı ve baltalı kavgada 3 kişi yaralandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.5.2020 19:02 Son Güncelleme: 25.5.2020 19:15 ABONE OL
Baltalı dehşet!

İlçeye bağlı Aşut köyünde, köy muhtarı Ahmet Oktay Elmas ve akrabası İsa Elmas ile Ersin ve Samet Karaçimen arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda muhtar Ahmet Oktay Elmas'ın tabancayla ayaklarına ateş açtığı Ersin Karaçimen yaralandı. Bu sırada İsa Elmas ve Samet Karaçimen de baltayla birbirlerini yaraladı.

Yaralanan 3 kişi, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Samet Karaçimen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Zanlı muhtarı gözaltına alan jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Baltalı dehşet!
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