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Bayramda hava almaya çıktılar, 9 bin TL ceza yediler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bayramda hava almaya çıktıklarını söyleyen 3 genç toplam 9 bin TL ceza yemekten kurtulamadı. Yedikleri cezaya öfkelenen gençler, bu sırada görüntü alan gazetecilerin üzerine yürüdü.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.5.2020 09:40 Son Güncelleme: 25.5.2020 10:33 ABONE OL
Bayramda hava almaya çıktılar, 9 bin TL ceza yediler

Ramazan Bayramı'nda 81 ilde yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayanlara cezalar kesilmeye devam ediyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi'nde 3 genç hava almaya çıkınca her birine 3 bin 182 TL para cezası kesildi.

Devriye gezen polislerin kontrollerine takılan 3 genç cezaların ardından evlerine gönderildi. Basın mensuplarının görüntü almasına da tepki gösteren bir genci polis ekipleri uyararak sakinleştirdi.

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Bayramda hava almaya çıktılar, 9 bin TL ceza yediler
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