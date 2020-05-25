Bayramda hava almaya çıktılar, 9 bin TL ceza yediler

Ramazan Bayramı'nda 81 ilde yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayanlara cezalar kesilmeye devam ediyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi'nde 3 genç hava almaya çıkınca her birine 3 bin 182 TL para cezası kesildi.
Devriye gezen polislerin kontrollerine takılan 3 genç cezaların ardından evlerine gönderildi. Basın mensuplarının görüntü almasına da tepki gösteren bir genci polis ekipleri uyararak sakinleştirdi.Son dakika: İstanbul'da polisi gören vatandaşların yaşadığı çılgın panik anları kamerada | Video