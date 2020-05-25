Haberler Yaşam Haberleri Bayramda hava almaya çıktılar, 9 bin TL ceza yediler

Bayramda hava almaya çıktılar, 9 bin TL ceza yediler Bursa'nın İnegöl ilçesinde bayramda hava almaya çıktıklarını söyleyen 3 genç toplam 9 bin TL ceza yemekten kurtulamadı. Yedikleri cezaya öfkelenen gençler, bu sırada görüntü alan gazetecilerin üzerine yürüdü.