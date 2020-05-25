Bugün bankalar açık mı? 25 Mayıs sokağa çıkma yasağı Ramazan Bayramı'nda bankalar açık mı, çalışıyor mu? EFT ve Havale bugün yapılır mı? Mobil bankacılık aktif mi?

Pek çok bankanın çalışma saatleri merak edilmeye başlandı. Haftanın ilk günü olması nedeniyle sabah saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında yer alan bu durumun dışında EFT ve Havale işlemlerinin yapılıp yapılmadığı da merak ediliyor. Bilindiği üzere; 25 Mayıs bugün sokağa çıkma yasağının üçüncü günü ve Ramazan Bayramı'nın da ikinci günü olması dolayısıyla bugün bankalar açık mı sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için, sizler için hazırladığımız haberimizin içerisinden konuya yönelik detaylara ulaşabilirsiniz. 25 Mayıs sokağa çıkma yasağı Ramazan Bayramı'nda bankalar açık mı, çalışıyor mu? EFT ve Havale bugün yapılır mı? Mobil bankacılık aktif mi?

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI? 25 MAYIS PAZARTESİ BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

Corona virüsü salgını nedeniyle banka çalışma saatlerinde değişiklikler yapılmıştı. Öte yandan Ramazan Bayramı ve sokağa çıkma yasağının yaşanmasından dolayı haftanın ilk günü bugün bankalar açık mı kapalı mı sorusuna yanıt aranıyor. Buna göre; 25 Mayıs Pazartesi bugün bankalar açık mı?

İşte yanıtı!