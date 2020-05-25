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Bugün bayramda ? 25 Mayıs Pazartesi sokağa çıkma yasağı Ramazan Bayramı'nda eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

Bugün sokağa çıkma yasağının üçüncü günü ve aynı zamanda Ramazan Bayramı'nın da ikinci günü olması dolayısıyla pek çok sorunun yanıtı merak edilir oldu. Bunlardan bir tanesi de , bugün eczaneler açık olacak mı şeklindeki soruların yanıtları olmaktadır. 81 ilde 4 gün sürecek sokağa çıkma yasağı ile birlikte vatandaşlar acil sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına eczane çalışma saatlerini merak ediyor. Özellikle uzun bir süredir gündemimizde yer alan corona virüsü salgını nedeniyle şüphesiz ki sağlık sektörünün önemi bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Buna göre; ? Bugün bayramda eczaneler açık olacak mı? İşte 2020 !

Giriş Tarihi: 25.5.2020 08:58 Son Güncelleme: 25.5.2020 09:00 ABONE OL
Bugün bayramda eczaneler açık mı? 25 Mayıs Pazartesi sokağa çıkma yasağı Ramazan Bayramı'nda eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

Türkiye'nin 81 ilinde uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci günü bugün sorusunun yanıtı sabah saatlerinden itibaren merak edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge detaylarında çeşitli soruların yanıtları da verilmiş oldu. Öte yandan bugün Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olması dolayısıyla da ilaç, tıbbı malzeme, dezenfektan gibi ürünleri satın almak isteyenler ya da acil bir durum gelişmesi halinde ilaç alınması gereken vatandaşlar için bilgisine haberimizin devamından ulaşabilirsiniz. Buna göre; ? 25 Mayıs bugün , çalışıyor mu?

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? 25 MAYIS PAZARTESİ ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ!

Eczane çalışma saatleri 2020 güncel olarak araştırılıyor. Özellikle sokağa çıkma yasağının ikinci günü olması ve Ramazan Bayramı'nın da ilk günü olması dolayısıyla eczaneler kaça kadar açık, eczaneler açık mı şeklindeki soruların yanıtlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Bugün bayramda eczaneler açık mı? 25 Mayıs Pazartesi sokağa çıkma yasağı Ramazan Bayramı'nda eczaneler açık mı, çalışıyor mu?
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