Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı

'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı

'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan 7 kişilik silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.5.2020 08:26 Son Güncelleme: 25.5.2020 08:29 ABONE OL
Bursa'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı
Olay, saat 02.30'da merkez Nilüfer ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan 2 grup Sapanca Sokak üzerinde bulunan Turkuaz Plus evlerinde buluştu. Bir süre ev içinde konuşan 2 grup daha sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesi sonucu silahlar ve bıçaklar konuştu. Çıkan tartışma sonucu, Ugur.Y (38) bacağından ve karnından yaralandı.

OLAY YERİNE POLİSLER SEVK EDİLDİ

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kendi imkanıyla Acıbadem Hastanesine giden Ugur Y.(38) durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, evin içinde bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA