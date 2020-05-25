HaberlerYaşam HaberleriTikTok'ta gündeme gelen çilek çok konuşuluyor! Çileğin içinden çıkan böcekler sosyal medyayı salladı!
TikTok'ta gündeme gelen çilek çok konuşuluyor! Çileğin içinden çıkan böcekler sosyal medyayı salladı!
Hepimizin severek yediği çileksosyal medya gündeminde olmaya devam ediyor. TikTok'ta gündeme gelen çilek videoları, bugünün en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı. Bunun nedeni, çileğin bir süre tuzlu suda bekletildikten sonra içinden çıkan böcekler sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 26.5.2020 00:42Son Güncelleme: 26.5.2020 01:27ABONE OL
Tiktok kullanıcılardan biri, çileklerin içinden çıkan böcekleri görüntüledikten sonra video çok konuşulmaya başladı ve diğer kullanıcılar da o videonun taslak sesi ile videolarını çekmeye başladı.