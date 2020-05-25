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'ta gündeme gelen çok konuşuluyor! Çileğin içinden çıkan böcekler sosyal medyayı salladı!

Hepimizin severek yediği gündeminde olmaya devam ediyor. 'ta gündeme gelen çilek videoları, bugünün en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı. Bunun nedeni, çileğin bir süre tuzlu suda bekletildikten sonra içinden çıkan böcekler sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 26.5.2020 00:42 Son Güncelleme: 26.5.2020 01:27 ABONE OL
TikTok'ta gündeme gelen çilek çok konuşuluyor! Çileğin içinden çıkan böcekler sosyal medyayı salladı!

kullanıcılardan biri, çileklerin içinden çıkan böcekleri görüntüledikten sonra video çok konuşulmaya başladı ve diğer kullanıcılar da o videonun taslak sesi ile videolarını çekmeye başladı.

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TikTok'ta gündeme gelen çilek çok konuşuluyor! Çileğin içinden çıkan böcekler sosyal medyayı salladı!
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