Ev toplantısına 25 bin TL ‘sosyal mesafe’ cezası

Tekirdağ'da bir evde kalabalık oluşturan 8 kişiye baskın düzenleyen jandarma ekipleri, kişi başı 3 bin 150 TL idari para cezası uyguladı.Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine bir eve baskın düzenledi. Bülent D. isimli şahsa ait evde toplantı yapıldığını tespit eden jandarma ekipleri, ev sahibi Bülent D. başta olmak üzere Mehmet C., Selçuk F., İbrahim Y., Ali M., Mustafa Ö., Yusuf A. ve Hasan K.'ye kişi başı 3 bin 150 TL ceza uyguladı.