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Genç kadın, erkek arkadaşıyla uyuşturucu ve alkol alırken öldü!

'de geçtiğimiz gün Sibel K. isimli genç kadın, erkek arkadaşının evinde alkol aldığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Astım hastası olduğu öğrenilen Sibel K.'nın ölümüne ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Olay sonrası şüphe üzerine gözaltına alınan erkek arkadaşı Mehmet E., dehşete düşüren itirafta bulundu ve evde alkol aldıkları sırada kız arkadaşının içki ile birlikte uyuşturucu kullandığını, ardından fenalaştığını söyledi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.5.2020 16:14 Son Güncelleme: 25.5.2020 16:41 ABONE OL
Genç kadın, erkek arkadaşıyla uyuşturucu ve alkol alırken öldü!

Edinilen bilgilere göre, olay, geçtiğimiz 23 Mayıs günü Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, sanat tarihi mezunu Sibel K., erkek arkadaşı Mehmet E.'nin evine gitti. Burada ikilinin beraber uyuşturucu madde ve alkol aldığı öne sürüldü. Astım hastası olduğu öğrenilen Sibel K., fenalaşması üzerine erkek arkadaşı sağlık ekibi çağırdı. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Genç kadın doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Sibel K.'nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine savcılık soruşturma başlattı.



ERKEK ARKADAŞI UYUŞTURUCU VE ALKOL ALDIKLARINI İTİRAF ETTİ

Olayın ardından polis, Mehmet E.'yi gözaltına aldı. Mehmet E., ilk ifadesinde kız arkadaşının içki ile birlikte kokain ve esrar kullandığını ardından fenalaştığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet E., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.

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Genç kadın, erkek arkadaşıyla uyuşturucu ve alkol alırken öldü!
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