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sokaklarından muhteşem fotoğraf kareleri

Pandemik salgın sebebiyle, tüm Türkiye'de Ramazan bayramını da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu kapsamda kadim şehir , bugüne kadar yaşamadığı bir sessizliği yaşıyor. Binlerce yıllık bir tarihe sahip olan kentte böylesine sessiz ve sakin bir bayram ise ilk kez yaşanıyor. Bayramın ikinci gününde de şehrin ana caddeleri ve sokakları boş kaldı. Bu anların kayıt altına alındığı muhteşem fotoğraflar ile tarihe not düşülmüş oldu. İşte size doyulmaz İstanbul fotoğrafları...

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.5.2020 21:58 Son Güncelleme: 25.5.2020 22:27 ABONE OL
İstanbul sokaklarından muhteşem fotoğraf kareleri

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle İstanbul'daki meydan ve sokaklar, Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde de sessizliğini korudu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde, şehrin ana yolları, cadde ve sokakları boş kaldı.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından Taksim, İstiklal Caddesi, Beşiktaş ve Ortaköy'de tarihi sessizlik yaşanırken, sadece görevli ekiplerin dışarıda olduğu görüldü.

Bayram günlerinde vatandaşın en çok ziyaret ettiği yerlerden olan Sultanahmet, Ayasofya, Eyüpsultan ve Eminönü gibi kentin simge tarihi meydanları da sessiz günlerini yaşamaya devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda ise her bayram kalabalık olan Kadıköy ve Üsküdar meydanları ile diğer meydan ve sahil şeridi, bu kez boş kaldı.

Kent genelinde tedbir alan polis ekipleri de denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

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İstanbul sokaklarından muhteşem fotoğraf kareleri
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