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'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.5.2020 12:40 Son Güncelleme: 25.5.2020 13:32 ABONE OL
Kayseri'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Kayseri-Kahramanmaraş karayolunun 122'nci kilometresi Çörekere mevkiinde meydana geldi. Hatay'dan Sivas'ın Gemerek ilçesine gittikleri öğrenilen Ufuk Akkaya idaresindeki 45 ABC 44 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Ufuk Akkaya ile yanında bulunan Aytan Akkaya (63) yaralandı, Pantuş Ulutaş ise öldü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulanslarla Sarız Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Pantuş Ulutaş'ın ise cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kayseri'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
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