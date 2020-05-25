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Kısıtlamayı ihlal eden şüphelilerin üzerinden uyuşturucu çıktı

'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Üzerlerinde ve durduruldukları otomobilde yapılan aramalarda uyuşturucuya rastlanılan şüpheliler, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilere kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle toplam 6 bin 300 TL ceza kesildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.5.2020 14:36 Son Güncelleme: 25.5.2020 15:12 ABONE OL
Kısıtlamayı ihlal eden şüphelilerin üzerinden uyuşturucu çıktı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cerrah Mahallesi Kalburt mevkinde Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkan Y.İ. ve İ.M.'nin bulunduğu otomobili durdurdu. Y.İ. ve İ.M.'ye izin belgelerini soran jandarma, belge göstermemesi üzerine otomobilden indirdi. Şüphelilerin üzerlerinde ve otomobilde arama yapan ekipler, 5 gram metamfetamin, bir miktar skunk, bir miktar esrar, 2 ekmek bıçağı, 1 çakı, 5 av tüfeği fişeği, 26 tabanca fişeği, 1 tabanca şarjörü ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.

6.300 TL CEZA KESİLDİ

Gözaltına alınan Y.İ. ve İ.M., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL'den toplam 6 bin 300 TL ceza kesildi.

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Kısıtlamayı ihlal eden şüphelilerin üzerinden uyuşturucu çıktı
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