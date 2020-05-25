Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Köpekten korkan kadın motosikletten düşerek yaralandı

Köpekten korkan kadın motosikletten düşerek yaralandı

'de motosikleti ile seyir halindeyken havlayarak üzerine doğru gelen köpeklerden korkan kadın direksiyon hakimiyetini kaybedince yere düşerek yaralandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.5.2020 14:30 ABONE OL
Köpekten korkan kadın motosikletten düşerek yaralandı
Olay, Pamukkale ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvarda motosikletle seyir halinde olan yabancı uyruklu Mercan Ö., sokak köpeklerinin havlayarak üzerine doğru gelmesi sonucu korkup panik yapınca direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletten düştü. Mercan Ö. yüzünden yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Mercan Ö. ile sağlıklı bir diyalog kuramayınca olay yerinden geçen ve Türkçe bilen bir başka yabancı uyruklu kişi tercümanlık yaparak sağlık ekiplerine yardımcı oldu. Olay yerindeki müdahalelerin ardından hayati tehlikesi bulunmayan yaralı kadın Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Köpekten korkan kadın motosikletten düşerek yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA