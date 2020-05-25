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Köye inen vaşak evlerin arasında gezindi

Koronavirüsle mücedele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla vatandaşlar evlerine kapandı. Bazı bölgelerde doğal yaşam alanlarından uzaklaşan, nesli tükenme tehlikesinde olan vahşi hayvanlar görüntülendi. Son olarak Doğanşar ilçesine bağlı Avcıçayı Köyü'nde bir vaşak köye inip köy meydanında dolaştı, evlerin arasında gezindi. Bu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.5.2020 12:01 ABONE OL
Köye inen vaşak evlerin arasında gezindi

Doğada nadir olarak görülen ve nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında gösterilen vaşaklar, son günlerde sıkça kendilerini göstermeye başladı. Sivas'ın Doğanşar ilçesi Avcıçayı köyünde sokağa çıkma yasağı nedeniyle çevresinde insanların olmadığını fark eden bir vaşak, çok nadir gözlenebilecek bir davranışta bulundu.

İnsanlardan ve insanların yaşam alanlarından uzak durması ile tanınan bu vahşi hayvan köye inip göy meydanında gezindi. Köy meydanında evlerin arasında gezen vaşağı fark eden Çetin Görmez, o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Bir süre yaylada dolaşan vaşak daha sonra gözden kayboldu.

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Köye inen vaşak evlerin arasında gezindi
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