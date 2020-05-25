2020 Diyanet dini günler takvimi - Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda, kaç gün? Diyanet takvimi ile 2020 Kurban Bayramı tarihi

İslam alemi açısından oldukça önemli olan Kurban Bayramı tarihleri merak edilmeye başlandı. Ramazan Bayramı'nı yaşadığımız şu günlerde İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakit olan Kurban Bayramı ne zaman sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Kurban ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir. Buna göre; Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda, kaç gün?

KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2020 TAKVİMİ - KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

İşte detaylar...