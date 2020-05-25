Maun Suresi Arapça Türkçe okunuşu! Maun Suresi anlamı

Maun Suresi, İslam âlemi için önemli bir yere sahiptir. Mekke döneminde indirilmiş ve 7 ayetten olmuştur. Kelime olarak yardım ve zekât anlamına gelir. Rivayetlerde 4. Ve 7. Ayetlerinin Medine'de münafıklar hakkında indiği ile ilgili bilgiler yer almıştır. Maun Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali de en çok araştırılan konulardan birisidir. Sureyi ezberlemek, okumak ve anlamını öğrenmek isteyenler bu başlık altından görüntüleyebilirler. Maun Suresi Arapça Türkçe okunuşu ve anlamı için hemen detaylara göz atabilirsiniz.

Maun Suresi Konusu Nedir?

Maun Suresini Arapça olarak okuyanlar konusunu da merak etmektedir. Surede, iki tip insan tasvir edilmiştir. Allah'ın nimetlerini ve hesap gününü inkâr eden nankörlerin yanı sıra amellerini gösteriş için yapanlara da değinilmiştir.

Maun Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Era'eytellezî yükezzibü biddîn

2- Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm

3- Velâ yehüddü alâ ta'âmilmiskîn

4- Feveylün lilmüsallîn

5- Ellezîne hüman salâtihim sâhûn

6- Ellezîne hüm yürâûne

7- Ve yemne'ûnelmâ'ûn

Maun Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Gördün mü o dine yalan diyeni?

2- İşte yetimi itip kakan odur!

3- Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.

4- Fakat veyl o namaz kılanlara ki,

5- Namazlarında yanılmaktadırlar.

6- Onlar ki, gösteriş yaparlar.

7- Ve yardımlığı sakınır (zekatı vermezler).

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