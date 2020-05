On Numara için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları için geri sona erdi. On Numara çekiliş sonuçları her Pazartesi akşamı canlı yayında belli oldu. Her hafta kendi gününde olduğu gibi bu hafta da On Numara çekiliş sonuçları saat 21:15'te MPİ resmi sitesi üzerinden canlı yayınlandı ve yine resmi sitede sonuçlar açıklandı.

İşte bugünkü (25 Mayıs 2020 tarihli) On Numara çekiliş sonuçları…