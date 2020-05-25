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KODU ALMA - nedir, nasıl alınır, ne işe yarar? uygulaması ile seyahat izin belgesi alma!

Kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşıp salgının takibinin yapılmasının sağlayan uygulaması ilk çıktığı günden itibaren araştırılan konular arasında yerini alıyor. İlk olarak seyahatlerde kullanılacak olan kod ile yeni tip corona virüsü riski taşıyıp taşımadığı sorgulanacak ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak. uygulaması sayesinde vatandaşlar seyahat izin belgesini almak üzere herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da kaymakamlık ile valilere gitmeleri gerekmemektedir. Buna göre; kodu nedir, nasıl alınır? ile alma ekranı ve HES kodu seyahat izin belgesi sorgulama!

Giriş Tarihi: 25.5.2020 16:58 ABONE OL
SAĞLIK BAKANLIĞI HES KODU ALMA - HES kodu nedir, nasıl alınır, ne işe yarar? Hayat Eve Sığar uygulaması ile seyahat izin belgesi alma!

Corona virüsü salgını nedeniyle ülkemizde bazı illere seyahat yasağı getirildi. Öte yandan belli tarihlerde ve zaman dilimlerinde yaşanan sokağa çıkma yasağı uygulaması ile birlikte bu süreç kapsamında seyahat etmek isteyen vatandaşlar izin belgesi alıyorlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan uygulaması ile birlikte seyahat izin belgesi alınacak, güvenli ve kontrollü seyahat gerçekleştirilebilecek. Hal böyle olunca, vatandaşlar kodu nedir, nasıl alınır, kimler alabilir, ne işe yarar şeklindeki soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Buna göre; nasıl alınır, ne işe yarar? , kimler alabilir?

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI - HES KODU NEDİR, NASIL ALINIR, KİMLER ALABİLİR?

HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama olacak.

Buna göre; HES kodu nasıl alınır, kimler alabilir, ne işe yarar? İşte Hayat Eve Sığar uygulaması ile detaylar!

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SAĞLIK BAKANLIĞI HES KODU ALMA - HES kodu nedir, nasıl alınır, ne işe yarar? Hayat Eve Sığar uygulaması ile seyahat izin belgesi alma!
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