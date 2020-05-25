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Silivri'de köprüden düşen cipin sürücüsü öldü

Silivri'de köprüden düşen cipin sürücüsü hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.5.2020 11:48 ABONE OL
Silivri'de köprüden düşen cipin sürücüsü öldü

Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Caddesi'nde Abdurrahman Hatipoğlu'nun kullandığı 34 KV 4030 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Tuzla Deresi Köprüsü'nden düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Hatipoğlu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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Silivri'de köprüden düşen cipin sürücüsü öldü
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