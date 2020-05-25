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mahsur kalan vatandaşı Jandarma kurtardı

ile tarafından ortak kullanılan yoğun kar yağışı dolayısıyla mahsur kalan bir vatandaş jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Kayasis Obasında 1 vatandaşın mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçen karla mücadele ekipleri, 2 arazi aracı ve 1 iş makinesinin yol açma çalışmalarını sonucu yarım metreye ulaşan karla kaplı yolu açarak mahsur kalan Osman Bilge'ye ulaştı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.5.2020 18:04 ABONE OL
Sisdağı Yaylasında mahsur kalan vatandaşı Jandarma kurtardı

Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Sisdağı Yaylasında mahsur kalan Osman Bilge isimli vatandaşın yardımına jandarma ekipleri yetişti.

Kayasis Obasında 1 vatandaşın mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçen karla mücadele ekipleri, 2 arazi aracı ve 1 iş makinesinin yol açma çalışmalarını sonucu yarım metreye ulaşan karla kaplı yolu açarak mahsur kalan Osman Bilge'ye ulaştı.

Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla sorunsuz bir şekilde Giresun'un Çanakçı ilçesine ulaştırılan Osman Bilge isimli vatandaş, karla mücadele ekipleri olmadan kurtulmasının mümkün olmadığını ifade ederek "Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle mahsur kaldım. Jandarma ekiplerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Sisdağı Yaylasında mahsur kalan vatandaşı Jandarma kurtardı
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