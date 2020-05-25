Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağı kaç gün, hangi illerde?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisine yönelik ülkemizde önlem ve tedbir paketleri alınmaya devam ederken belli tarihlerde ve zaman dilimlerini kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanıyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya yönelik açıklamalarını kamuoyuna duyurmuştu. Sonrasında ise İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine kısıtlamaya yönelik genelge gönderdi. Hal böyle olunca; vatandaşlar internet üzerinden sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, sokağa çıkma yasağı kaç gün, hangi illerde gibi pek çok önemli sorunun yanıtına ulaşmak istiyor. Buna göre; Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağı kaç gün, ne zaman bitiyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN, HANGİ İLLERDE?

Bu hafta sokağa çıkma yasağı 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderdi.

İşte sokağa çıkma yasağı genelgesi ile detayları...