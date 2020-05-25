SON DAKİKA - Bayramdan sonra normalleşme süreci nasıl olacak? Normalleşme takvimi ile alınacak yeni kararlar neler? İşte normalleşme tarihleri ile detaylar...

Normalleşme takvimi vatandaşların merak ettiği konular arasında yerini alıyor. Özellikle son dönemde Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısında gözle görülür bir düşüş yaşanmasından dolayı umut verici ve olumlu gelişmeler arasında yer alan bu durum ile birlikte bayramdan sonra sürecin nasıl olacağına dair detaylar verilmeye başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından "Bayramdan sonra daha özgürüz" açıklamasında bulunurken öte yandan yine bayram sonrasında vaka sayısının 500'e düşeceği öngörülüyor. Böyle bir durum olursa şayet aşama aşama devreye sokulacak yeni serbestlik kararları da konuşulan konular arasında yerini alıyor. Buna göre; Bayramdan sonra normalleşme süreci nasıl olacak? Normalleşme takvimi ile alınacak yeni kararlar neler? İşte normalleşme tarihleri ile son dakika haberinin detayları...

NORMALLEŞME TAKVİMİ 2020 - NORMALLEŞME SÜRECİ NASIL OLACAK?

4 aşamalı normalleşme planı şu şekilde:

- Birinci aşama 11 Mayıs 2020'de başlıyor.

- İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos 2020,

- Üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık 2020,

- Dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı.

İşte normalleşme tarihlerine ve sürecine ilişkin son dakika detayları...