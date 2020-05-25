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TIR'ın çarptığı motosikletteki çift öldü

'nın Akşehir ilçesinde TIR'ın çarptığı motosikletteki çift yaşamını yitirdi, 2 çocukları ise yaralandı

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.5.2020 01:08 ABONE OL
TIR'ın çarptığı motosikletteki çift öldü
Kaza, saat 16.30 sıralarında Saray Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Konya istikametinden Afyonkarahisar yönüne seyir halinde olan 42 Y 3892 plakalı TIR ile aynı istikamette gitmekte olan Hikmet Gün (35) yönetimindeki 42 D 7841 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hikmet Gün ile eşi Fadime Gün (28) olay yerinde hayatını kaybetti, çocukları Ali Efe (6) ve Elif Ayşe (10) yaralandı. Yaralı çocuklar Akşehir Devlet Hastanesi?nde tedavi altına alındı. TIR şoförü Mehmet Şadi K (43) ise ilçe jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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TIR'ın çarptığı motosikletteki çift öldü
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