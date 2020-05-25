Trabzon'da sokak hayvanları unutulmuyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun hassasiyetle üzerinde durduğu ve çok önem verdiği sahipsiz canlar için Ramazan Bayramı'nda da adeta seferberlik ilan etti. Koronavirüs sürecinin ilk gününden itibaren sahipsiz hayvanları bir an olsun yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, bayramda da yağmur kar demeden 18 ilçede mama istasyonları ve besleme alanlarına yönelik yoğun çalışma yürüttü.

İLÇE BELEDİYELERİNE DESTEK SAĞLANDI

Trabzon büyükşehir belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin 18 ilçede 23 kişi ile çalışmalar gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan 202 istasyona toplam 285 kg köpek ve 44 kg kedi maması bırakılarak, 855 köpek ve 630 kedinin beslenmesi sağlandı. Büyükşehir Belediyesi ayrıca ilçe belediyelerine mama desteği verdi. Bu kapsamda ilçelere yönelik 7.5 ve 15 kilogramlık paketlerden oluşan 225 kg köpek maması ve 150 kg kedi maması dağıtımı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesinin sahipsiz hayvanları besleme çalışmaları hergün program dahilinde devam edileceği belirtildi.

SEVİMLİ DOSTLARIMIZ ÖNCELİĞİMİZ

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin sahipsiz hayvanlara yönelik gösterdiği hassasiyet, hayvan severler tarafından da takdirle karşılanırken," Başkan Zorluoğlu, "Sahipsiz hayvanlarımızın besinsiz kalmaması için özellikle herkesin evlerine kapandığı koronavirüs sürecinin en başından itibaren yoğun çalışma yürütüyoruz. Her sokağa çıkma kısıtlamasında olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da programımızın ilk sırasına sevimli dostlarımızı aldık ve 18 ilçemizde yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Ayrıca sevimli dostlarımız için ilçe belediyelerimize de her zaman olduğu gibi bayramda da mama desteği sağladık. Değerli hemşehrilerimden de tek bir canımızın besin sıkıntısı yaşamaması adına ulaşılabilecek yerlere bir kap su ve mama bırakmalarını istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.