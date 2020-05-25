Tulum eşliğinde çay toplandılar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan bayramında tüm Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürerken Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki çay üreticileri bahçelerine inerek çaylarını toplama devam ediyor.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli Beldesi Merkez Mahallesi'nde yaşayan çay üreticileri ise yağmura aldırış etmeden çay bahçelerinde tulum eşliğinde hem çay topluyor,hem de türküler söylüyor. Çay üreticileri ise yağmur kar demeden bir an önce çaylarını toplamak ve satmak istediklerini belirttiler.Öte yandan Rize valisi Kemal Ceber ,hasadı için kente gelen çay müstahsili sayısının dün itibarıyla 16 bin kişi olduğunu söyledi.

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